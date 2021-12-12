بريميم تايمز: ليبيا تحولت بعد عام 2011 إلى ساحة صراع دولي

ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشره موقع “بريميم تايمز” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية الاستعدادات الجارية بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد إن ما حصل في ليبيا بعد العام 2011 هو تحويل البلاد لساحة صراع دولي وإقليمي لا علاقة له برفاهية الشعب الليبي التي تمتع بها إبان عهد العقيد الراحل القذافي، ما قاد لإفقار هذه الأمة الغنية بالموارد وتحويل حياة شعبها لجحيم وزعزة استقرار قارة إفريقيا بأسرها.

وبين التقرير أن المحاولات القانونية لاستبعاد المرشحين الـ3 البارزين للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة لا تصب في صالح إنجاح الاستحقاق الانتخابي وبالتالي مصلحة البلاد، مشيرًا لأهمية المضي بتنفيذ هذا الاستحقاق وتخلي الفرقاء عن مساعيهم للتعطيل والتأجيل.

وأضاف التقرير: إن إجراء انتخابات ناجحة في ليبيا يحترم فيها الفاعلون الرئيسيون النتيجة من شأنه أن يغير مسار النزاعات المسلحة التي تسبب أزمة وجودية في جميع أنحاء إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وإرجاع الأوضاع لما كانت عليه إبان عهد العقيد الراحل القذافي.

وشدد التقرير على وجوب الاستعداد لمواجهة وابل القضايا التي سيتم رفعها للتشكيك بشرعية أي رئيس جديد، مبينًا أن هذا الرئيس يجب أن يتمتع بالصفات اللازمة ليكون ممثلًا لجميع الشعب الليبي، وليس القوى الأجنبية التي عاثت بالبلاد فسادًا منذ العام 2011 وحتى الآن.

ترجمة المرصد – خاص

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