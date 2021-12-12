التكبالي: هل ستترك المليشيات لجنة 5+5 تستمر في بناء وتوحيد الجيش؟

قدم علي التكبالي، عضو مجلس النواب، التحية إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على مجهوداتهم في وما أنجزوه في عملية توحيد المؤسسة العسكرية، متسائلا بقوله «هل ستتركهم الميليشيات كي يستمروا؟».

وقال «التكبالي»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏أحي لجنة 5+5 على ما أنجزوه، ولم يكن لنا أدنى شك في وطنية رجال الجيش. هل ستتركهم الميليشيات كي يستمروا في بناء وتوحيد الجيش؟».

وأمس السبت، التقي الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد بسرت.

وأكد أنه تم الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وقال «الناظوري»: «أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي».

وأضاف، «أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، كما ننتظر انضمام لجنة «5+5» في اجتماعات متتالية».

وأوضح قائلا أن «الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي».