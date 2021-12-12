البعثة الأممية: نشجع على اتخاذ خطوات لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2021

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تشجع جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “توينر” إنها ترحب ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر، بين قائد الجيش المكلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري ورئيس الأركان المعين من قبل قوات الوفاق الفريق أول محمد الحداد في سرت وأكدت البعثة أنها تشجع جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية

وشدد الناظوري عقب لقائه الحداد على أن اللقاء كان ليبيا ليبيا بدون تدخل أجنبي مؤكدا تقارب وجهات النظر وأنهم بانتظار لجنة 5+5 للانضمام للاجتماعات التي ستكون متتالية بدون تدخل أي طرف أجنبي

وأضاف أن مسؤوليتنا حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية.

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