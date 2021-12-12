شرطة الصابري يضبط شخصين مطلوبين على ذمة قضايا في مدينة البيضاء

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري نجح في القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات والمحلات التجارية بمدينة البيضاء.

وأوضحت المديرية أنه بعد ورود برقية تعميم من غرفة العمليات بمدينة البيضاء مفادها قيام شخصين الأول يدعى (م.ط.م) والثاني يدعى (ن.س.م) بسرقة سيارات ومحلات لبيع الذهب بمدينة البيضاء موجودين بمدينة بنغازي.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته لأعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين.

وأشارت المديرية إلى أن جهود أعضاء تحريات المركز في جمع المعلومات أسفرت عن معرفة مكان تواجد الأشخاص المطلوبين، وبإعداد كمين محكم تم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم تسليهم إلى مركز شرطة البيضاء لاستكمال التحقيقات.