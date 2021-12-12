لجنة 5+5: أجواء إيجابية شهدها اجتماع موسكو بخصوص خطة سحب المرتزقة

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بياناً، بخصوص اجتماع اللجنة مع ممثلي حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ الثامن من ديسمبر الجاري.

وجاء في البيان أن الاجتماع كان إيجابياً في طرحه، وفي محاور النقاش التي تضمّنها، ووضع الجانب الروسي بصورة الإجراءات التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المتعلقة بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، خصوصاً البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع التأكيد على ضرورة التعاون لاستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، والذي سيسهم في تعزیز أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

كما جاء في البيان، إعراب ممثلي الحكومة الروسیة عن استعدادھم للتعاون في تنفیذ طلبات اللجنة العسكریة المشتركة 5+5.

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