الشكري: لقاء «الناظوري والحداد» بصيص ضوءٍ في آخر النفق

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن لقاء «الناظوري والحداد» بصيص ضوءٍ في آخر النفق.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نفق في آخره بصيص ضوء، ضوء يتتبعه ليبيون متفائلون، ادعوا لهم بالتوفيق”.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب “عن الناظوري والحداد انحدث. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا”.

وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، قد أكد أن الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وقال «الناظوري»، في كلمة له عقب لقائه رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد بسرت، أمس السبت: «أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي».

وأضاف، «أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، كما ننتظر انضمام لجنة «5+5» في اجتماعات متتالية».

وأوضح قائلا أن «الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي».