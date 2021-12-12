«الأرصاد» تحذر الصيادين على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها ظهر غد إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

•البحر قليل الأضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

•مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر من مساء اليوم.

•رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر غد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 16 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

•الرؤيـة جيدة.

•البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل طبرق.

•مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

•رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بينما تكون غربية على ساحل بنغازي و شحات سرعتها بين 5 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.75) متر.

•درجة حرارة سطح البحر (16- 21) مْ.

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