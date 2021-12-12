مكافحة الأمراض يعلن تسجيل عدد (655) إصابة بكورونا و13 حالة وفاة

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (655) إصابة بكورونا، من إجمالي عدد (4863) عينة استلمها أمس السبت.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه من الإصابات عدد (126) حالات حرجة، مؤدًا أن نسبة الحالات الموجبة (13.4 %).

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه من بين الحالات التي تم فحصها تم تسجيل عدد (4208) عينة سالبة.

وأكد المركز أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (1603) حالة، فيما تم تسجيل عدد (13) حالة وفاة.

ولفت المركز إلى أن أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 378105 حالة، والحالات النشطة 8772 حالة، والمتعافين 363780 حالة، والوفيات 5553 حالة.