البعثة الأممية تُرحّب باجتماع الحداد والناظوري في سرت

رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عُقد، أمس السبت، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرزاق الناظوري في مدينة سرت.

وشجّعت البعثة جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة، نحو توحيد مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

وعقب الاجتماع الأول من نوعه، أكد الناظوري، أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى انتظار عودة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للدخول في اجتماعات متتالية بشأن الاتفاق.

ولفت الناظوري، إلى عدم اعتراض الجيش، على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لافتاً إلى أنه بعيد كل البُعد عن التجاذبات السياسية والأحزاب، مشدداً في الوقت ذاته على مهمة الجيش في حماية الدستور والعملية السياسية.

ولاقى الاجتماع ترحيب نائبَي رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، حيث اعتبره الأول الخطوة الأهم في مختلف الأحداث السياسية الراهنة، فيما وصفه الثاني بالخطوة الإيجابية نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها المُوحّد.

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