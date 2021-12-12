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الشهيبي: «الصديق الكبير» سيهرب إلى بريطانيا بمجرد إزاحته ولن يعود نهائياً

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توقع رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، أن محافظ البنك المركزي الصديق الكبير سيهرب إلى بريطانيا بمجرد علمه بإزاحته من المنصب، مشيرا إلى أنه عين بيتر مليت “السفير البريطاني الأسبق لدى ليبيا” مستشارا له لتأمين المرحلة القادمة له.

وقال «الكبير»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، «‏الصديق الكبير وبيتر ميليت صاحب الرقم الخرافي كمستشار؛ انما هو مستشار لإطالة بقاء الكبير وبعدها تأمين له المرحلة القادمة».

وأضاف «تذكروا كلامي الصديق بمجرد أن يتم إزاحته سيهرب لبريطانيا ومن هناك لن يعود نهائيا حتى لو طالبت به الدولة الليبية حينها».

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صحيفة الساعة 24

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