وزارة الخارجية تبحث أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2021

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج إمحمد زيدان مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية وأهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترض السجناء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن إتخاذ الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى ليبيا لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل .

كما تم مناقشة إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية .