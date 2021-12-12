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الغويل: من المُرجح تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والمترشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل، إنه يتوقع تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

جاءت تصريحات الغويل في لقاء مع وكالة سبوتنيك للأنباء، حيث أكد أن تأجيل هذه الانتخابات يُعقّد من الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر، في 24 ديسمبر الجاري، بدعوى أن ذلك يعطي الليبيين الفرصة لإنتاج جسم سياسي.

ويزداد الحديث عن السيناريوهات المحتملة في حال تأجيل الانتخابات، حيث تدور في أروقة مجلس النواب نقاشات حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة بديلة تتسلم مهام الحكومة الحالية بتاريخ 24 ديسمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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