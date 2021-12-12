بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الخليج والشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10- 18) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة مناطق الجبل الأخضر وبعض مناطق الخليج مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي مناطق الجبل الأخضر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16- 21) مْ و لا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 22) مْ.

مدينة طرابلس

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