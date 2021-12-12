الشاطر: لقاء «الناظوري والحداد» لتوحيد المؤسسة العسكرية «نكتة»

وصف عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، اللقاء الذي تم أمس بين «الناظوري والحداد» لتوحيد المؤسسة العسكرية بالـ«نكتة»، على حد قوله.

وقال الشاطر، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الناظوري والحداد يلتقيان في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية وصف بانه لقاء ودي وإيجابي”.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري “هل هذا خبر أم نكتة لتعدية الوقت؟ أم يضحكوا على بعضهم؟”، بحسب وصفه.

وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، قد أكد أن الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وقال «الناظوري»، في كلمة له عقب لقائه رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد بسرت، أمس السبت: “أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي”.

وأضاف “أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، كما ننتظر انضمام لجنة «5+5» في اجتماعات متتالية”.

وتابع “الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي”.