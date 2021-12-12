شركة الكهرباء: توزيع حوافظ مرتبات شهر نوفمبر ومستحقات خمسة أشهر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في توزيع حوافظ مرتبات شهر نوفمبر، وكذلك مستحقات العاملين عن خمسة أشهر (10,9,8,7,6) لسنة 2021م.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بدأ اليوم الأحد توزيع حوافظ مرتب شهر نوفمبر، وكذلك مستحقات العاملين عن خمسة أشهر (10,9,8,7,6) لسنة 2021م، بالإضافة إلى صرف مستحقات المتقاعدين، مبينة أنه سيتم صرف باقي مستحقات العاملين خلال شهر يناير 2022م فور تسييلها من وزارة المالية.