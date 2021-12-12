استقرار الدولار واليورو وارتفاع الاسترليني في السوق الرسمية

استقر سعر صرف العملتين الأميركية واليورو الأوروبي أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، في السوق الرسمية مطلع تعاملات الأسبوع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.59 دينار، كما استقر اليورو عند 5.20 دينار.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني، مسجلًا 6.1 دينار مقابل 6.07 دينار الخميس الماضي، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ اليوان الصيني والليرة التركية على الأسعار المسجلة خلال تعاملات الخميس الماضي، عند 0.72 دينار، و0.33 دينار على التوالي.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار.

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