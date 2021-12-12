امعزب: مبادرة الأعلى للدولة تهدف لإعادة جدولة العملية الانتخابية

قام المجلس الأعلى للدولة بعدة إجراءات تَلَت الإعلان عن مبادرته التي وَصف هدفها بـ”الخروج من الانسداد السياسي”، لا تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وكشف رئيس لجنة صياغة مبادرة المجلس الأعلى للدولة، محمد امعزب، عن هذه الإجراءات والهدف منها، مؤكداً اعتماد برنامج تواصل مع الداخل والخارج، لتقديم الشروحات اللازمة حول المبادرة، وبنودها.

وأضاف امعزب في حديث لـ”عربي 21″، أن المجلس الأعلى شكّل لجنة وكلّفها بوضع إطار للمبادرة، بعد التشاور مع رؤساء لجان المجلس، والشخصيات الفاعلة من خارج المجلس، للاستفادة من أي ملاحظات حول المبادرة وتعديلها.

ورداً على الانتقادات التي طالت المبادرة، أكد امعزب أنها لم تأتِ لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، بل لإعادة جدولة العملية الانتخابية بما يتناسب مع خارطة الطريق.

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