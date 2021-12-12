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التواتي: من يسعون لتأجيل الانتخابات يخشون ضعفهم وانكشاف زيفهم عند الشعب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الدكتور الجراح عامر التواتي، أن من يسعون لتأجيل الانتخابات يخشون ضعفهم وانكشاف زيفهم عند الشعب.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يسعون لتأجيل الانتخابات هم لا يخشون قوة خصمهم فقط”.

وأضاف “هم يخشون ضعفهم، وانكشاف زيفهم بل وهوانهم عند الشعب”.

وتابع في منشور آخر “الفعل السياسي الحر هو فعل أخلاقي بالأساس، عندما تتخلى السياسة عن الأخلاق فإنها تتحول إلى مجرد لعبة لتحقيق مصالح حزبية أو قبلية أو فئوية لا علاقة لها بعموم الناس، بل إنها ضد مصلحة الناس”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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