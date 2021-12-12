وزير المالية يوجه خطاب عاجل وهام للمراقبين الماليين بالجهات العامة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2021

طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خالد المبروك المراقبون الماليون بالجهات العامة بموافاته بموقف تفصيلي عن مصروفات بند الطوارئ.

وأكد وزير المالية في خطاب موجه للمراقبين الماليين بالجهات العامة تحت عنوان “عاجل وهام” أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات المتعلقة ببند الطوارئ لمعالجة عدد من المختنقات.

ودعا وزير المالية لموافاته وفي غضون ثلاثة أيام بموقف تفصيلي عن المصروفات على هذا البند ونسبة التنفيذ بهدف إعداد موقف متكامل لرئيس الوزراء.