الصحة: 107 إصابة بـ«كورونا» بالعناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية 107 حالة.

وحسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس «كورونا» المستجد، فإن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية 28 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الخروج 20 حالة في الفترة نفسها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 655 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، منها 126 حالة حرجة. كما سجلت ليبيا 1603 حالات تماثلت للشفاء، و13 وفاة، وفي البيان الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

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