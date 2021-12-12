ليبيا تسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 126 حالة حرجة، إلى جانب تسجيله 1603 حالات تعافي و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي للوضع الوبائي، باستقبال مختبراته لـ4863 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4208 عينات، فيما تأكدت إصابة 655 عينة، بنسبة حالات موجبة بلغت 13.4%، وفق المركز.

وارتفع عدد الإصابات المُسجّلة في ليبيا منذ تفشي الوباء، إلى 378 ألفًا و105 إصابات، منها 8 آلاف و772 حالة نشطة، بينما تعافى 363 ألفاً و780 حالة، وفارق الحياة إثر الفيروس 5553 شخصاً، منذ تسجيل أول وفاة بـ”كورونا”، حتى حلول مساء أمس السبت.

وبلغ إجمالي المُحصنين بالجرعة الأولى، ضد فيروس كورونا في آخر تحديث للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مليوناً و785 ألفاً و671 شخصاً، فيما ارتفع عدد المتحصلين على الجرعة الثانية من اللقاح إلى 750 ألفاً و489 شخصاً.

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