(وال) تستطلع أراء المترشحين في الانتخابات البرلمانية

بنغازي 12ديسمبر2021(وال)-شهدت ليبيا الأيام القليلة الماضيه أقبالا كبيرا على الترشح للانتخابات البرلمانية وخوض هذه التجربة من كل شرائح المجتمع، والتي قد تعود بفائدة تعم على الجميع بالنفع ،لما فيها من توجيه الرأي العام نحو المسار السياسي لإبعاد شبح الحرب وعدم الاستقرار على غير رجعة.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 5385 مترشحا ومترشحة بحسب الاحصائية الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق 7ديسمبر .

وحسب إحصائية المفوضية، فقد تصدَّرت الدائرة الثالثة (بنغازي) قائمة الإقبال على تقديم أوراق الترشُّح بواقع 786 مرشحًا، و131 مترشحة ويتنافس المرشحين في الدائرة الثالثة على 24 مقعد في التنافس العام و4 مقاعد في التنافس الخاص بالنساء.

هذا وتوقفت عملية تلقي طلبات الترشُّح في الانتخابات البرلمانية في السابع من ديسمبر الجاري.

حيث استطلعت وكالة الأنباء الليبية أراء عدد من المترشحين على الانتخابات البرلمانية فيرى الدكتور “جبريل سعد العبيدي” أن كثرة المتنافسين على الصندوق الانتخابي، أفضل من كثرة ازدحامهم على صناديق الذخيرة والرصاص والحروب .

وأضاف “العبيدي “بخصوص الأعداد الكبيرة فهي في الرئاسي تعد كارثيةوتسبب التشتت ليس إلا ،وهذا يعكس حالة من التشويش على الأصوات، وقد تكون متعمدة من قبل بعض المترشحين لتشتيت الأصوات.

وتابع ” العبيدي” أما بخصوص الترشح للبرلمان، فليس هناك سر ،فلكل مرشح أسبابه التي يعلنها للترشح سواء كان صادقا فيها أو غير ذلك، وان كنت لا أرى ضيرا من ترشح الكثيرين للبرلمان، لأنه مجلس الأمةو مجلس الشعب أصلا ،و لأنه من حق كل مواطن إذا استوفى الشروط ،وبذلك تكون المنافسة كبيرة ومتاحة لجميع الناخبين من حيث التنوع،الأمر المختلف عنه تماما في الرئاسي.

ومن جهته قال الدكتور “أبوبكر الغزالي” المرشح عن دائرة بنغازي ، عدد المترشحين فعلا كبير، أرى أن هناك من يرغب في المساهمة في خدمة المواطنين بضمير و رفع المعاناة عنه و الآخر للمرتبات و الميزات المالية، و هولاء أعتقد هم الأغلبية.

وأوضحت “بشرى التاجوري”المرشحة عن الدائرة الثالثة ، أنها ترغب في الترشح؛ وذلك محاولة لتغيير بعض التشريعات الظالمة واستبدالها بأخرى منصفة للعناصر الطبية والطبية المساعدة، و الماديات عندي ليست الهدف الأول من الترشح. (وال ـ بنغازي) ك و

استطلاع : بشرى الخفيفي

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