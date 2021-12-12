قبل لقائهم بـ«ستيفاني».. لنقي: لا تزال هناك فرصة لإنقاذ خارطة الطريق

رأت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أنه لا تزال هناك فرصة لإنقاذ خارطة الطريق، وذلك قبل لقاء أعضاء الملتقى، بستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقالت لنقي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “‏من الجيد أن نرى المفوضية العليا للانتخابات مرة أخرى في قيادة العملية الانتخابية باعتبارها المؤسسة الضامنة بعد زوبعة الطعون والاستئناف”.

وأضافت “لا تزال هناك فرصة لإنقاذ خارطة الطريق والعملية الانتخابية إذا كان الليبيون والمجتمع الدولي يدعمون بجدية المفوضية في هذا المنعطف الحرج”.

وكانت مصادر متطابقة، قد أكدت لـ«الساعة 24» أن الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستصل، اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر بأن ستيفاني بدأت الاتصالات مع الأطراف السياسية وسط توقعات بإزاحة الانتخابات من 3 إلى 6 أشهر.

وتابعت “ستيفاني ستعقد لقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي بشكل منفصل لبحث المرحلة المقبلة”.

وأوضحت أن ستيفاني ستتجه إلى دعوة لجنة الحوار السياسي للانعقاد بشكل عاجل وسط توقعات باستبعاد من تحصلوا على وظائف في حكومة عبد الحميد الدبيبة.