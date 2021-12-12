السايح لـ”القدس العربي”: الدبيبة تقدم بما يفيد بتوقفه عن العمل وفق المادة “12”

العنوان – طرابلس

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن ئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تقدم كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة “12”.

واستطرد السايح في تصريح لصحيفة القدس العربي :”لكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك للطعن أمام القضاء الليبي”.

وأشار إلى أن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية.

وتابع رئيس المفوضية :”أن هذه المتغيرات قد تكون متغيرات سياسية أو فنية أو قانونية”.

ولفت السايح إلى أن الاعتصام أمام مقرات المفوضية الهدف الوحيد منه هو عرقلة عملها، مؤكدًا أن ما حدث من اعتصام لم يكن عفوياً بل مدفوعا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي.

وبين أن الخروقات التي رصدت تعتبر محدودة جداً ولا تمثل نسبة يمكن الاحتكام إليها في تقرير مصير العملية الانتخابية بأكملها.

ورجح السايح أن تكون وزارة الداخلية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابا أن المفوضية لم تقم باستلام طلب أي مترشح غير مستوف للشروط القانون.