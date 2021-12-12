أم العز الفارسي: تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى ضربة في مقتل

اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر هو بر الأمان للشعب الليبي للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وقالت «الفارسي»، في منشور لها عبر فيسبوك، «تأجيل موعد الإنتخابات لأجل غير مسمي، هو ضربة في مقتل لتطلعات شعب لم يعد لديه من أمل غير تجديد الشرعية التي تحمل وزر اختيار الحفريات المسيطرة علي المشهد السياسي الحالي».

وأشارت إلى ما وصفتهم بـ«الحفريات المسيطرة علي المشهد السياسي» بأنهم هم المعرقلون لمسار التداول الذي سيوصلنا لبر الآمان».

وأكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، بقولها «فلا بديل إلا الانتخابات المباشرة ومتزامنة في 24 دیسمبر 2021، أو الزلزال تحت عروشهم الواهية».