وزارة التعليم: 1.5 مليون طالب وطالبة يلتحقون بالدراسة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 December, 2021

التحق مليون و599 ألف و466 طالب وطالبة بمقاعد الدراسة التي تتواصل بشكل فعلي للأسبوع الثاني على التوالي في كافّة المُؤسسات التعليمية في كامل التُّراب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمُؤسسات التعليم العام بلغ مليون و531 ألف، و148 طالب وطالبة منهم (179147 في الصف الأول من التعليم الأساسي، و 1352001 في الصفوف من الثاني إلى التاسع من مرحلة التعليم الأساسي)، فيما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي بمُؤسسات التعليم العام 250679 طالب طالبة مهم (173 في مدارس التعليم الثانوي الديني).

وكان وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، ومُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر الحبيب، ومُدير عام مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي علي المهنكر، اِعتمدوا الخُطة الدِّراسية المُعدّلة الأحد الخامس من ديسمبر الجاري.

وأصدرت الوزارة الأربعاء بياناً مُشترك مع المركز الوطني لمُكافحة الأمراض اجرى خلاله الاتفاق على إطلاق حملة تطعيمات مُلزمة في كافة مُراقبات التربية والتعليم في كامل التُّراب الليبي، لمُواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، بالإضافة إلى العودة لنظام الدِّراسة بواقع 3 أيام أسبوعياً بدلاً من الدِّراسة يومياً، والعودة للعمل بالإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة ووفق الخُطة الدراسية المُعدّلة المُعلن عنها، يكون زمن الحصة الواحدة 40 دقيقة.

وأعلن وزير التربية والتعليم الإعداد لتوزيع صكوك الميزانية التشغيلية على كافة المؤسسات التعليمية البالغ عددها (4427) مؤسسة تعليمية سيتم توزيعها خلال أيام، موضحاً أن بنود صرفها ستقتصر على صيانات خفيفة وتوفير مواد تنظيف، مؤكداً اِستلام جل المُراقبات التعليمية لحاجتها من المقاعد الدراسية من مصلحة المرافق التعليمية.

ودعا الوزير مديري المؤسسات التعليمية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتقيّد بالتباعد الجسدي داخل الفصول، كما دعا مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التربية والتعليم للقيام بواجباتهم ورصد المخالفات لأي مؤسسة لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية.