افحيمة: الخلل في تطبيق القانون عرقل عمل مفوضية الانتخابات

أشاد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، بما تقوم به المفوضية العليا للانتخابات من تنفيذ للتشريعات الصادرة عن مجلس النواب، مؤكداً أن المفوضية “تقوم بدورها بشكل جيد”، ومشيراً إلى أن الخلل في تطبيق القانون من بعض الجهات المعنية بتطبيقه، هو ما سبّب تعثر مسيرة المفوضية نحو الانتخابات في المرحلة الأولى.

جاءت تصريحات افحيمة خلال اللقاء الذي جمع اللجنة البرلمانية برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وأضاف افحيمة أن اللجنة طلبت من المفوضية تقديم تقرير مكتوب للجنة، ليتم تقديمه وعرضه على البرلمان.

كما أكد افحيمة أن اللجنة البرلمانية سترفع طلب المفوضية إلى مجلس النواب، بخصوص بعض الإجراءات الضرورية التي طالبت المفوضية بالقيام بها.

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