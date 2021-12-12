بحضور رئيس الحكومة المكلف .. إطلاق المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة

طرابلس 12 ديسمبر 2021 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح؛ في مراسم توقيع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة وزارتي الاقتصاد والتجارة والتعليم العلمي والبحث العلمي.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وزراء الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومديري الإدارات بالهيئة وأعضاء اللجنة المشرفة بالمشروع.

وأثنى رئيس الحكومة المكلف على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً الى الدور الهام الذي تقدمه الوزارة من أطلاقها لعدة مشاريع؛ تخدم شريحة ذوي الإعاقة، واصفًا إياها بأنها الشريحة الفعالة في المجتمع .

وأكد أبو جناح التزام حكومة الوحدة الوطنية، بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذا النوع من المشاريع، مثمن الجهود التي بدلها أعضاء اللجنة المشرفة على هذا المشروع ، مشددا على ضرورة تنفيذ واستكمال المشاريع التي من شأنها خدمة هذه الشريحة المهمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وجعلها ضمن خطة عودة الحياة.

من جانبها، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، على الاهتمام بهذه الفئة وإعطائها كافة حقوقها بأفضل مما سبق، مثمنة مجهودات القائمين على مشروع إدماج ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات المختصة .

وأشارت الكيلاني إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تصب في مصلحة فئة ذوي الإعاقة، مشيدة بدور ومجهودات وزارة التعليم العالي باعتبارها صاحبة الفكرة لهذا المشروع .

وتم خلال إطلاق مشروع إدماج ذوي الإعاقة؛ إلى إمكانية تقديم الدعم اللوجيستي لإدارة الخدمة الاجتماعية بالهيئة العامة للصندوق الاجتماعي وتطويرها، وتقديم كل ما يلزم من نصائح ودورات تدريبية من شأنها رفع كفاءة المنتسبين وشرائح ذوي الإعاقة في هذا المشروع وتقديم أفضل الخدمات لهم. (وال)

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