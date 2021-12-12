البعثة الأممية: نرحب ترحيباً حاراً باجتماع «الناظوري» و«الحداد»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها باللقاء الذي عقد أمس السبت في مدينة سرت بين الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، ورئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد.

وذكرت البعثة، في بيان لها اليوم الأحد، «‏ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت».

وأضافت «تشجع البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية».

وأمس السبت، التقي الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للقوات المسلحة الليبية، رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابقة محمد الحداد بسرت.

وأكد أنه تم الاتفاق مع القوات المتواجدة في المنطقة الغربية على قرب توحيد المؤسسة العسكرية دون أي تدخل أجنبي.

وقال «الناظوري»: «أن وجهات النظر خلال اللقاء كانت متقاربة جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون أي تدخل أجنبي».

وأضاف، «أن مسؤولية المؤسسة العسكرية ستكون حماية الوطن والدستور والحفاظ على المؤسسة العسكرية واحترام مؤسسات الدولة، كما ننتظر انضمام لجنة «5+5» في اجتماعات متتالية».

وأوضح قائلا أن «الرسالة التي نريد توجيهها للشعب الليبي أننا غير معترضين على تأسيس الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لكننا نريد أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية بل نريد فقط حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية دون التفريط في حق الجيش الليبي».