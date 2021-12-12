تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في سبها

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي التابع له، تلقى عينتين، أمس أظهرت التحاليل المعملية سلبية إحداها، فيما تأكدت إصابة الأخرى، فيما لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس.

– تسجيل 655 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و13 وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 655 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس السبت، منها 126 حالة حرجة و1603 حالات تماثلت للشفاء، و13 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 378 ألفًا و105 حالات، منها 8772 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 363 ألفًا و780 حالة، وسجلت 5553 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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