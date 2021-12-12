المنفي يؤكد على دعم الشباب وتوفير متطلباتهم

العنوان – طبرق

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة دعم القيادات الشابة، وتوفير متطلباتهم.

وشدد المنفي خلال اللقاء الذي جمعه مع وفداً من شباب مدينة طبرق أمس السبت على اهتمامه بفئة الشباب، و تمكينهم من الحصول على فرص للعمل.

وتطرق اللقاء إلى سُبل دعم الشباب والوقوف معهم، وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بشباب طبرق.

واستعرض أيضا محاولة تذليل كافة العقبات والصعوبات مع الجهات ذات العلاقة لصرف مرتباتهم، ومستحقاتهم المالية.

وأكد الشباب دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في الخطوات التي يقوم بها لجمع الفرقاء الليبيين، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.