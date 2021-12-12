المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 13 حالة وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة126 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات 13.4 بلغت بالمائة، من أصل 4863 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1603 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 363780 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 8772 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5553 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ1785671، والمطعمين بالجرعة الثانية 750489.

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