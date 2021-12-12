تجمع معا لأجل الوطن يدعو للوقوف في وجه المستهترين بإرادة الجماهير

قال تجمع معا لأجل الوطن انه يتابع بعض التحركات السياسية والفتاوى والبيانات التي تحمل في طياتها الإصرار على الاستهتار بإرادة الجماهير ومعارضة الأحكام القضائية وتعطيلها.

ودعا التجمع في بيان تلقت بوابة افريقيا الإخبارية نسخة منه إلى احترام إرادة الليبيين وأحكام السلطة القضائية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر دونما تأخير.

**مطالبة بالحياد

وطالب التجمع بأن تلتزم المفوضية العليا للانتخابات باختصاصاتها القانونية ولا تنجر وراء التجاذبات السياسية حتى لاتتهم بعدم الحيادية.

وأشاد البيان بالموقف الراسخ للمفوضية في تطبيق القانون وعدم تسييس الأحكام القضائية، معتبرة إياه واجب لحفظ القانون.

** رفض لعرقلة الانتخابات

ورفض البيان ما وصفه العبث بخارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار الوطني وتغيير المواد المقررة، مؤكدا أن عدم انجاز الاستحقاق الانتخابي سيدفع الجماهير حتما لإنهاء العبث السياسي والخروج إلى الشوارع في عصياني مدني مفتوح لإنهاء كافة الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد السياسي، وتشكيل حكومة وطنية شعبية للوصول إلى بر الأمام.

** دعوة للخلاص

كما دعا المجتمع، المجتمع الدولي للإيفاء بتعهداته بحماية العملية الانتخابية ومعاقبة المعرقلين لها، موجها في ذات السياق الدعوة لكافة القوى والكيانات السياسية الوطنية الساعية لخلاص الوطن وانقاذه لتوحيد الجهود والتنسيق لإعادة مشروع وطني لمواجهة جميع التحديات التي تواجه ليبيا.