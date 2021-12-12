صنع الله: وقوفنا مع المدن والواحات ومناطق الأزمات «واجب وطني»

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وقوفه مع المدن والواحات ومناطق الأزمات، معتبرا أن ذلك واجب واستحقاق وطني وواجب على المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال زيارته إلى ترهونة للاطلاع على أبرز المختنقات التي تواجه المدينة، إن وقوف المؤسسة مع المدن والواحات ومناطق الأزمات -رغم شح الميزانيات والامكانيات- هو واجب واستحقاق وطني وواجب على المؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر ملك لكل الليبيين.

وزار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، السبت، مدينة ترهونه، حيث التقى رئيس المجلس التسييري للمدينة محمد الكشر، وعضو مجلس النواب عن المدينة أبوبكر سعيد.

وحسب بيان للمؤسسة النفطية، فإن الزيارة تأتي لتفقد الأعمال التي ساهمت بها المؤسسة الوطنية للنفط من برامج دعم لمستشفى ترهونه عام.

وناقش «صنع الله» عددا من الملفات التي تعتزم المؤسسة الوطنية تقديم الدعم فيها، كبرامج تدريب الشباب، وتقديم الدعم في عدة مجالات تتعلق بتحسين البينة التحتية.