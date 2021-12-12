ويليامز تصل العاصمة طرابلس..والبعثة الأممية ترحب

العنوان – طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى طرابلس اليوم الأحد.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على “فيسبوك” أن ويليامز سوف تتولى بالتنسيق الوثيق معها قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشارت إلى أن المستشارة الخاصة، ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم عديد التحديات وضيق الوقت.

وذكرت أنها ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

وأكدت أن الليبيون عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، والشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.