مصلحة الموانئ: خروج خزان سلوق العائم عن السيطرة

طالبت مصلحة الموانئ والنقل البحري، الموانئ التجارية والصناعية والنفطية، إضافة لشركتَي الحديد والصلب والقطر والإنقاذ، بالاستعداد وتجهيز كافة القاطرات العاملة بالموانئ، وذلك بعد خروج خزان سلوق العائم عن السيطرة.

وأكدت المصلحة في بيان لها، ضرورة تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة وحماية المنشآت البحرية والموانئ من أي اصطدام قد ينتج عن اقتراب الخزان، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب ما جاء في بيان المصلحة.

وسبق أن أكدت مصادر صحفية لوكالة رويترز، نقلاً عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن أربعة موانئ نفطية ليبية قد تمّ إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي رأس لانوف والزويتينة في شرق ليبيا، ومليتة والزاوية في الغرب، قبل أن يعاد فتحها من جديد الأسبوع الماضي.

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