ديوان المحاسبة: قيمة المبالغ المنفذة على التنمية بلغت 12.4 مليار دينار عبر 369 صك أصدرتها وزارة المالية

كشف ديوان المحاسبة طرابلس أن قيمة المبالغ المنفذة على التنمية بلغت 12.4 مليار دينار من يناير وحتى 31 أكتوبر عبر 369 صك أصدرتها وزارة المالية. وأكدت تقارير صادرة من إدارة الرقابة على القطاع المالي وإدارة الرقابة على الحكم المحلي، أن 80 صك بقيمة 4.4 مليار معلقة بمصرف ليبيا المركزي في طريقها إلى التنفيذ.

وأضافت التقارير، أن 2 مليار دينار نفذت لشركة الكهرباء في ذات الفترة فيما كان المخصص لها 600 مليون دينار فقط .

وتابعت التقارير، “فحص مصروفات باب التنمية أظهر وجود تجاوز في الصرف في جميع بنوده بلا وجود سقف شهري للإنفاق في حدوده”.

وأردفت التقارير “137 مليون دينار أحيلت لشركة الخدمات العامة رغم انها ليست ممولة من الخزينة العامة، ووزارة الحكم المحلي تتوسع في الصرف من حساب الطوارئ بغرض استنفاذ مخصصاتها مع قرب انتهاء السنة”.

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