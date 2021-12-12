البعثة الأممية: ستيفاني وصلت ليبيا لقيادة جهود ودعم إجراء الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، إلى طرابلس.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها، «أن ويليامز سوف تتولى قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وأضافت، «ستعمل المستشارة الخاصة، وليامز، مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين».

وأشادت البعثة بعمل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أنها حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.

وتابعت «لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد».

واختتمت البيان بالقول «لقد عانى الليبيون بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، والشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع».