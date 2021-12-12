حكومة الوحدة: سنُسلم السلطة للحكومة التي ستأتي بها انتخابات 24 ديسمبر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، أن حكومة الوحدة ستُسلم السلطة للحكومة التي ستأتي بها الصناديق الانتخابية في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في طرابلس، رفقة عدد من أعضاء الحكومة.

وأضاف بوجناح أن حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن القضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية.

من جهته أكد وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبد الرحمن، نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وجاهزية الحكومة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري، مشددا على أن نجاح الانتخابات سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها.