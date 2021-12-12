النائب سعيد امغيب يعلق على الدعوة لانعقاد جلسة تشاورية في طرابلس

العنوان – طبرق

علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب اليوم الأحد على دعوة رئيس مجلس النواب المكلف لانعقاد جلسة لمجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الإعلان عن عقد جلسة تشاورية لمجلس النواب في مدينة طرابلس؛ لا يمكن تفسيره إلا أنها محاولة من بعض الأشخاص لعودة انقسام مجلس النواب وتأجيل الانتخابات”.

وأضاف امغيب :”المقر الدستوري لمجلس النواب مدينة بنغازي والمقر المؤقت مدينة طبرق، وأي جلسة تعقد في أي مكان آخر يعتبر الهدف منها إفساد العملية الانتخابية تحت مسمى تعديل قانون انتخاب الرئيس”.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري دعا اليوم الأحد أعضاء مجلس النواب لجلسة تشاورية تعقد في العاصمة طرابلس.

وأكد النويري أن الجلسة في مجمع قاعات ريكسوس في مدينة طرابلس لمناقشة تطورات العملية السياسية في البلاد.