نافيًا زيادة مرتباتهم .. الغوج: إذا لم تعتمد زياداتنا فلن ننتخب الدبيبة

ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج إنه تواصل الخميس الماضي مع الجهات المعنية؛ لعقد الاجتماع المقرر فيه الموافقة على مقترح زيادة مرتبات الصحة، ولكن وزير الصحة علي الزناتي لم يرد على طلب النقابة وأجّل الاجتماع.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أضاف: “كان لنا اجتماع، الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء المكلف رمضان أبو جناح، بحضور وزير الصحة والوكيل وعددٍ من المسؤولين، وطرحنا المقترح ووافق عليه، وأكد لنا اعتماده، الخميس، يبدو أن أبوجناح تعرض لضغوطات من الدبيبة”.

وتابع: “من الواضح أن الدبيبة يريد إعلان الاتفاق بنفسه؛ لأخذ الزخم والسبق، أو أن لديه عقدة من العناصر الطبية والطبية المساعدة”.

وأشار إلى أن كل المعطيات تؤكد أن هناك شخصًا ما لا يريد حدوث هذا الأمر، قائلًا: “نحن كنقابة حاليًا سنقدم حسن النية لأسبوع آخر”.

وأكمل حديثه: “الإضراب لم يُحدث شيئًا، بل انعكس على المواطن الذي أصبح يعاني أكثر، والقطاع الخاص استفاد بشكل كبير”.

الغوج اختتم: “إذا لم تتم الموافقة على مقترح زيادة مرتباتنا سنعلن نحن ككادر طبي في كل ليبيا عدم انتخابنا لعبد الحميد الدبيبة في انتخابات 24 ديسمبر”.

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