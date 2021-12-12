العقوري: نحن أمام شتاءٍ قاسي ستكون آثاره خطيرة خاصة على سكان المناطق الجبلية في ظل عدم استقرار شبكة الكهرباء

أعرب عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ قلقه نتيجة عودة ازمة انقطاع الكهرباء وخاصة في المناطق الجبلية شرقا وغربا وجنوبا في ظل ظروف مناخية قاسية تعيشها المنطقة هذه الايام بسبب تدني درجات الحرارة بشكل قياسي.

العقوري، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “نحن أمام شتاءٍ قاسي ستكون آثاره خطيرة خاصة على سكان المناطق الجبلية في ظل عدم استقرار شبكة الكهرباء والتي قد تصل إلى التسبب في الوفاة نتيجة للبرد للحالات الضعيفة مثل الاطفال وكبار السن”.

وحمل العقوري المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لمجلس إدارة شركة الكهرباء ، مطالباً باحالتهم للتحقيق فورا ومعرفة اسباب انقطاع الكهرباء بالرغم من الموارد التي تم تخصيصها لحلحلتها ، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل استقرار شبكة الكهرباء وبشكل عاجل .

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