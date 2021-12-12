بعيو يقترح وضع ميثاق شرف قانوني يلزم بقبول المرشحين نتائج الانتخابات

اقترح المترشح الرئاسي “عبد الحكيم بعيو” على جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية تشكيل لجنة على غرار (لجنة حوار جنيف).

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** ميثاق شرف



وطالب “بعيو” في بيان صادر عنه تلقت بوابة افريقيا الإخبارية نسخة منه كل مرشح باختيار من يمثله في هذه اللجنة من أجل وضع ميثاق شرف قانوني ملزم يضمن اجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

** رسائل للخارج والداخل

واقترح بعيو عقد هذا الاجتماع في مدينة غدامس أو أي مدينة أخرى، وذلك بغية “اطلاع جميع الأطراف الداخلية والخارجية بأننا قادرين على الخروج من جميع ازماتنا، وكذلك بهدف مساندة مفوضية الانتخابات لاستكمال هذا المحفل الانتخابي”.

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