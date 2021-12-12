الصغير: المفوضية طلبت تعديلا على لائحة الطعون

العنوان-طبرق

قال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، طلبت مهلة يومين لتقديم تقريرها عن المعوقات التي تواجهها.

وأوضح الصغير في تصريحات متلفزة، أن المفوضية طلبت تعديلا على مواد لائحة الطعون، مشيرا أن مجلس النواب سيُقدر إمكانية تعديلها من عدمه.

وأكد رئيس اللجنة النيابية أن جلسة النواب يوم الاثنين المقبل ستخصص لسماع إحاطة مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

وكانت قد عقدت اللجنة البرلمانية، أمس السبت، اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح؛ وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجه الانتخابات.