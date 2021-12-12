إحياء ليبيا ينظم جلسة حوارية في بنغازي حول ركيزته الثانية

نظم منتدى إحياء ليبيا جلسة حوارية في مدينة بنغازي تناولت الركيزة الثانية من رؤية إحياء ليبيا، وهي ليبيا زاهرة، لبحث الفرص الاقتصادية الواعدة، الجلسة التي أدارها خالد بوزعكوك، بحضور عدد من المهتمين والشباب تخللتها عدد من المداخلات، حيث تحدث محمد الرفادي عن رؤية إصلاح هيكل الاقتصاد الليبي، مستعرضا تاريخ الاقتصاد الليبي منذ الاستقلال إلى هذا اليوم، مقسما إياه إلى خمس مراحل، فيما تحدث طارق أبو حجر عن المشاريع الاستثمارية في قطاع الثروة البحرية.

وتناول عضو هيئة التدريس بقسم الآثار بجامعة بنغازي، سعد أبو حجر، أهمية السياحة في ليبيا، وأنواعها، ودورها في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد.

وتحدث أحمد المسماري عن المشروعات الصغرى للشباب وفرص الاستثمار، وتطوير التشريعات، واختتم اللقاء خالد بوزعكوك بمداخلة حول نظام البناء والتشغيل والتمويل، وأهميته في تنويع الاقتصاد ودعم الدولة.

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