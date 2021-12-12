«النويري» يدعو أعضاء البرلمان لعقد جلسة بطرابلس غدا الاثنين

دعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة، غدا الاثنين، بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس‬⁩، لمناقشة تطورات العملية السياسية.

وفي بيان مقتضب نشر في موقع البرلمان الرسمي، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاءه لجلسة تشاورية يوم غد الاثنين في طرابلس، مضيفا «أن هدف الجلسة هو “مناقشة تطورات العملية السياسية في البلاد».

يأتي هذا بينما قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.

ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن “تتبنى بعض الإجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية”.

وأضافت أنه “نظرا لحساسية هذه المرحلة”، فإن المفوضية “سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها”.