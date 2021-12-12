أبوجناح: حكومة الوحدة لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، أن حكومة الوحدة لن تُسلم السلطة إلا للحكومة التي تنتخب في 24 ديسمبر، مشددًا على ضرورة أن يحافظ الشعب على ما تحقَّق من استقرار عبر الانتخابات.

وقال أبوجناح خلال مؤتمر صفحي عقده، اليوم الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس، إن “حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها”، مؤكدًا كذلك على أن القضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية.

من جانبه أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن أن “كل الأمور تسير وفق خطة الوزارة لإجراء الانتخابات” المقررة في 24 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن الوزارة أكملت الاستعدادات الخاصة بتأمين العملية المرتقبة.

وطالب مازن خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الجميع الالتزام بأسس العملية الانتخابية.