موظفو وزارة الشباب ببرقة للقطراني: مستاؤون من عدم تفعيل ديوان بنغازي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اليوم الأحد، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، موظفي مكاتب وزارة الشباب ببرقة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، اليوم الأحد، فإن اللقاء بناءً على طلب منهم لوضع القطراني، أمام المعاناة التي يعانونها بسبب الإقصاء والقرارات والتكليفات غير المدروسة التي تقوم وزرة الشباب بإصدارها .

وأعرب الموظفون، عن استيائهم من السياسة التي تتبعها الوزارة في معاملتهم والمتمثلة في عدم تفعيل ديوان الوزارة ببنغازي واعتماده كديوان لكافة مدن ومناطق إقليم برقة، والمتمثلة أيضاً في إصدار تكليفات تفتقر لأبسط المعايير الهدف منها إحداث فوضى وزرع الفتن وضرب النسيج الاجتماعي المتماسك بين أبناء برقة .

ولفت البيان إلى أنه بعد أن تم وضع القطراني في صورة كل ما يحدث في وزارة الشباب من عبث تجاه مكاتبها في برقة، طالب الحاضرون، بضرورة أن تكون كافة الإجراءات الخاصة بالوزارة عن طريقه كممثل لإقليم برقة في الحكومة وإنهم لن يعتدوا بأي إجراء مالم يكن بالتنسيق من خلاله.

كما طالبوا أيضاً من النائب، بضرورة تكليف شخص توافقي يتم الاجماع عليه وتسميته من خلالهم كرئيس لديوان وزارة الشباب ببرقة .

ومن جهته، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أنه في وقت سابق وجه تعميمه الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2021 إلى كافة وزراء الحكومة والذي شدد فيه على ضرورة التنسيق المسبق معه قبل إحداث أي تغيير في المراكز الإدارية سواء كانت مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو دواوين وزارات أو مراقبات، وهذا التعميم كان الهدف منه دراسة التكليفات والقرارات من جميع النواحي ولعل أهمها الناحية الاجتماعية نظراً لحساسية المنطقة وأن عدم التقيد بهذا التعميم قد يؤدي إلى فتن ومنازعات نحن في غنىً عنها .

وفي ختام اللقاء، أكد القطراني، أنه سيضع مطالب موظفي وزارة الشباب ببرقة موضع الاعتبار وسيعمل على تفعيل الديوان خاصةً وأنه معني بشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهي شريحة الشباب التي يجب أن يكون لها دور أساسي في بناء ليبيا المستقبل .

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