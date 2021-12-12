الحويج يبحث تفعيل دور مراقبة الاقتصاد في صبراتة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، سُبل تفعيل دور مراقبة الاقتصاد بالبلدية ووضع خطة عمل مشتركة مع الجهات الضبطية والرقابية لمتابعة السوق المحلية وجودة الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع عميد بلدية صبراتة محمد خليفة بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة الوزارة لمراقبات الاقتصاد بالبلديات، ومناقشة عدد من المسائل الاقتصادية ذات البُعد المحلي، والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة، وفق بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

– برعاية «إيني»..مؤسسة النفط تفتتح محطة تحلية بمعهد الأورام في صبراتة

– افتتاح مشروع محطة التحلية بمعهد الأورام صبراتة

كما بحث اللقاء، بحضور مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومراقب الاقتصاد والتجارة صبراتة، كذلك المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية وآلية تنفيذها، من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا