سفارة الولايات المتحدة و4 أوروبية تحرب بوصول وليامز إلى ليبيا

العنوان-طرابلس

رحَّبت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة “بحرارة” بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

ووفقا لتغريدة السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، قالت السفارات في بيان مشترك: “نؤكد دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات”.

وأضافت: “نؤكّد دعمنا الكامل لجهودها لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية”.

مشيرة أنها يجب أن تكون حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

وفي وقت سابق كانت قد رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى طرابلس اليوم الأحد.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على “فيسبوك” أن ويليامز سوف تتولى بالتنسيق الوثيق معها قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.